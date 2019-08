Ο 25χρονος γκαρντ των Σέλτικς δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της Team USA στο Λας Βέγκας αφού ένιωσε σφίξιμο στην αριστερή γάμπα.

Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Φέτος μέτρησε 8.9 πόντους, 4 ασίστ, 2.9 ριμπάουντ και 1.8 κλεψίματα μ.ό. σε 80 αγώνες στη regular season με τη Βοστόνη.

Boston's Marcus Smart is out indefinitely for Team USA with calf tightness. Will be re-evaluated next week ...

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 7, 2019