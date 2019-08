Ο μπασκετικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και η FIBA παρουσίασε τον τελικό της Ισπανίας με την Ελλάδα το 2006, εστιάζοντας στα έξι τρίποντα του Χόρχε Γκαρμπαχόσα σε εκείνο το παιχνίδι.

Θυμηθείτε το τρίποντο παραλήρημα του νυν προέδρου της ισπανικής ομοσπονδίας

.@jgarbajosa15 knocked down six triples as he led @BaloncestoESP to the 2006 #FIBAWC title #EspañaGotGame pic.twitter.com/cvHEB3mjOr

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 7, 2019