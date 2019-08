Αυστραλία: Γεμάτη ΝΒΑers η 12άδα για το Παγκόσμιο! (pic)

Με όλα της τα όπλα πλην του γνωστού απόντα, Μπεν Σίμονς θα παραταχθούν στο Παγκόσμιο οι Αυστραλοί.

Τα καγκουρό ανακοίνωσαν την 12άδα τους στην οποία ξεχωρίζει ο Μπόγκουτ και φυσικά οι 5 ΝΒΑers (Ινγκλς, Μπέινς, Ντελαβεντόβα, Μπόλντεν, Μιλς).

H 12άδα των Βοοmers

Μπέινς (Σανς), Μπόλντεν (Σίξερς), Ινγκλς (Τζαζ), Μιλς (Σπερς), Ντελαβεντόβα (Καβαλίερς), Μπόγκουτ (Σίντνεϊ Κινγκς), Λάντεϊλ (Ζαλγκίρις ), Κουκς (Στρασμπούρ), Γκίντον (Μπρίσμπεϊν Μπούλετς), Γκούλντινγκ (Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ), Κέι (Περθ Wildcats), Σομπέι (Μπρίσμπεϊν Μπούλετς).

Στη φάση των ομίλων θα κοντραριστούν με Καναδά, Λιθουανία και Σενεγάλη.

ANNOUNCEMENT | The 12-man Boomers team for the @FIBAWC has been announced! Full team: https://t.co/baqNrhhEff #GoBoomers pic.twitter.com/XoZ9dtkSAZ

— Basketball Australia (@BasketballAus) August 6, 2019