Μαριάνοβιτς: «Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάζει όπως ο Γιόκιτς εμένα»! (pic)

Ο Μαριάνοβιτς και ο Γιόκιτς θα ενισχύσουν τη Σερβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίδυμο στην front line της ομάδας του Σάσα Τζόρτζεβιτς που έχει βάλει ψηλά τον πήχη για τη διοργάνωση της Κίνας, κάνοντας λόγο για μετάλλιο.

Στο μεταξύ, ο νέος σέντερ των Μάβερικς πόσταρε μια απίθανη φωτογραφία, εξηγώντας: «Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάζει όπως ο Γιόκιτς εμένα»!

find someone who looks at you the way Nikola looks at me pic.twitter.com/J2aF9lZsjS

— Boban Marjanovic (@BobanMarjanovic) August 6, 2019