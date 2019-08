Περνάνε καλά στην προπόνηση της Team USA, αυτοί που έχουν μείνει.

Ο Πι Τζέι Τάκερ πήρε φωτιά έξω από τη γραμμή του τριπόντου και... καθάρισε τον Κάιλ Κούζμα που νόμιζε πως θα τον νικήσει.

Δείτε τον παίκτη των Ρόκετς να θριαμβεύει!

Kyle Kuzma and PJ Tucker had a 3 point shoot out and it went down to the wire!! Who do you think won before watching!? @kylekuzma @USABasketball pic.twitter.com/lblriK2Kmo

— Ballislife.com (@Ballislife) August 5, 2019