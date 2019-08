Καναδάς: Οι 12 ΝΒΑers που θα λείψουν από το Παγκόσμιο (pic)

Δεν είναι μόνο η Team USA που έχει σημαντικές απουσίες ενόψει του Παγκοσμίου της Κίνας.

Μεγάλες απώλειες έχει και ο Καναδάς που θα αναγκαστεί να παραταχθεί στη διοργάνωση χωρίς 12 ΝΒΑers.

Με τον Μάρεϊ να αδυνατεί να ενισχύσει την πατρίδα του εξαιτίας τραυματισμού φτάσαμε στον αριθμό 12.

Οι υπόλοιποι 11 είναι οι Ουίγκινς, Μπάρετ, Πάουελ, Λάιλς, Κλαρκ, Μπρουκς, Αλεξάντερ-Ουόκερ, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Καμπένγκελε, Τόμπσον και Στάουσκας.

Βέβαια ο Σταόυσκας μπορεί να έπαιξε πέρυσι στο ΝΒΑ με Καβς και Μπλέιζερς, αλλά πλέον ανήκει στη Μπασκόνια.

