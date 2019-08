Εγχείριση σκωληκοειδίτιδας ο Γκαλινάρι, επιστρέφει στα μέσα Αυγούστου (pic)

Πρόβλημα για την Ιταλιά ενόψει Παγκοσμίου.

Ο ηγέτης της, Ντανίλο Γκαλινάρι έκανεν επέμβαση για να αφαιρέσει την σκωληκοειδίτιδα και έτσι θα μείνει εκτός προπονήσεων για το επόμενο διάστημα.

Ο φόργουορντ των Θάντερ θα αναρρώσει και στην Ιταλία τον περιμένουν στα μέσα Αυγούστου για να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Από τις 16 μέχρι τις 18 η ομάδα του Σακέτι θα λάβει μέρος στο Τουρνουά Ακρόπολις, εκεί όπου θα παίξει με Ελλάδα, Τουρκία και Σερβία.

Breaking news: Danilo Gallinari underwent appendectomy yesterday.

He will be re-evaluated day by day and he is expected re-join Italy's National Team training camp in mid-August ahead of #FIBAWC

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 4, 2019