Μοζγκόφ: «Οι Αμερικανοί γιατροί έκαναν λάθος διάγνωση για τον τραυματισμό μου»!

Ο πρώην NBAer, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χίμκι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να κατηγορήσω άδικα τους Αμερικανούς γιατρούς όμως ο τρόπος που χειρίστηκαν τον τραυματισμό μου δεν ήταν σωστός. Νομίζω ότι έκαναν λάθος διάγνωση»!

Θυμίζουμε πως η Χίμκι έχει ανακοινώσει ακόμα την απόκτηση των Νταϊρίς Μπερτάνς, Σεργκέι Καράσεφ, Στέφαν Γιόβιτς, Ντέβιν Μπούκερ, Τζέρεμι Έβανς και την παραμονή του Γιάνις Τίμα.

Mozgov on his injury recovery:

— Andrey Kartashov (@LeDr0n) August 2, 2019