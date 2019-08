Ο 19χρονος φόργουορντ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στον δεξιό τετρακέφαλο κατά τη διάρκεια της σεζόν κλήθηκε από την USA Basketball ώστε να συμμετάσχει στο training camp, όπως ανέφερε ο Shams Charania.

Memphis Grizzlies forward Jaren Jackson Jr. has been added to USA Basketball's Select Team for FIBA World Cup training camp.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2019