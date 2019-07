Ο Ρέντικ δε θα πάει στην Team USA (pic)

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ το περασμένο διάστημα είχε εκφράσει επιθυμία να αγωνιστεί για την πατρίδα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, αλλά άλλαξε γνώμη.

Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων όπως ανέφερε δε θα παραστεί στην προετοιμασία της ομάδας αποσύροντας και αυτός τη συμμετοχή του.

Pelicans guard JJ Redick had tremendous desire to participate in Team USA training camp for World Cup -- but will not be able to attend, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Redick and his family are transitioning to New Orleans before NBA camp.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2019