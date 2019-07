Η νέα σύνθεση της Team USA μετά από τις αποχωρήσεις των σούπερ σταρ! (pic)

Στις 6 Απριλίου 2018 ο Τζέρι Κολάντζελο ανακοίνωνε τα 35 ονόματα των NBAers από τα οποία θα προέκυπτε η τελική 12άδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Εντούτοις, ο Κέβιν Λοβ ήταν η τελευταία απώλεια που μέτρησε η Team USA και η Washington Post παρουσίασε τους τρεις σοβαρούς λόγους για τους οποίους οι μεγάλοι σταρ αρνήθηκαν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σήμερα, λοιπόν η USA Basketball ανακοίνωσε επισήμως ότι στο World Cup training camp (5-9 Αυγούστου) θα συμμετάσχουν οι Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Μόντρεζλ Χάρελ (Κλίπερς), Μέισον Πλάμλι (Νάγκετς), Τζούλιους Ραντλ (Νικς), Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς) και Θάντεους Γιανγκ (Μπουλς).

Στο Λας Βέγκας θα βρεθούν επίσης οι Χάρισον Μπαρνς (Κινγκς), Αντρέ Ντράμοντ (Πίστονς), Κάιλ Κούζμα (Λέικερς), Μπρουκ Λόπεζ (Μπακς), Κάιλ Λόουρι (Ράπτορς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), P.J. Τάκερ (Ρόκετς), Μάιλς Τέρνερ (Πέισερς) και Κέμπα Ουόκερ (Σέλτικς).

@FCHWPO @MONSTATREZZ @masonplumlee @J30_RANDLE @smart_MS3 & @yungsmoove21 have been added to the USA Men's National Team for World Cup Team training camphttps://t.co/AetmjqKno7

— USA Basketball (@usabasketball) July 25, 2019