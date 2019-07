Κλάιμπερν: «Έρχομαι στην Team USA αν θέλετε καλάθια στο transition»! (pic)

Ο MVP του Final 4 και πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αναρωτήθηκε δημόσια για τους λόγους που οι NBAers γυρίζουν την πλάτη στην εθνική ομάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Έρικ ΜακΚόλουμ του παρέθεσε μια σειρά από επιχειρήματα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον κίνδυνο τραυματισμού και τα υψηλά συμβόλαια.

Εν συνεχεία ο Κλάιμπερν εξήγησε στο Twitter, απευθυνόμενος στην Team USA: «Είμαι διαθέσιμος αν θέλετε καλάθια στο transition»!

@usabasketball I’m available if y’all need some transition buckets.. @ErrickM3 got the pull up game on lock!! What’s up?!?!

— Will Clyburn (@Da_Thrill21) July 25, 2019