Ο Ντόνοβαν Μίτσελ θα αγωνιστεί κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο (pic)

Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς από το Yahoo Sports, ο σταρ της Γιούτα Τζαζ θα δώσει το «παρών» στο training camp της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ και θα τεθεί στην διάθεση του Γκρεγκ Πόποβιτς για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Σίγουρα ο Μίτσελ αποτελεί την... εξαίρεση (πλέον) και όχι τον κανόνα, αφού έχουν αποχωρήσει από την Team USA, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 10 παίκτες.

Utah Jazz emerging star Donovan Mitchell is keeping his commitment to USA Basketball this summer, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 23, 2019