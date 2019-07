O τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Ούτε ο Κέβιν Λοβ στο Παγκόσμιο! (pic)

Μετά τους ΝτεΡόζαν και Λίλαρντ, σειρά πήρε ο Κέβιν Λοβ να γυρίσει την πλάτη στην Team USA και να αποσύρει τη συμμετοχή του από το training camp και το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Ο Σαμς Τσαράνια ανέφερε ότι Λόουρι αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών», παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον αντίχειρα.

Έτσι μετά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις, Έρικ Γκόρντον, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Ζάιον Ουίλιαμσον. Τομπάιας Χάρις, ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, Ντέιμιαν Λίλαρντ σειρά πήρε ο Κέβιν Λοβ να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην διοργάνωση.

Πλέον ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα έχει στην διάθεσή του, τους Χάρισον Μπαρνς (Κινγκς), Αντρέ Ντράμοντ (Πίστονς), Κάιλ Λόουρι (Ράπτορς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), Μάιλς Τέρνερ (Πέισερς), Κέμπα Ουόκερ (Χόρνετε), Κάιλ Κούζμα (Λέικερς), Μπρουκ Λόπεζ (Μπακς), Πολ Μίλσαπ (Νάγκετς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Πι Τζέι Τάκερ (Ρόκετς), Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς) και Θάντεους Γιανγκ (Μπουλς).

Sources: Cleveland Cavaliers star Kevin Love is expected to withdraw from Team USA's training camp for World Cup. Toronto Raptors All-Star Kyle Lowry remains committed on USA roster and is expected to be recovered from thumb surgery and return midway through camp in L.A.

