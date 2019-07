Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν θα συνεργαστεί με τον Γκρεγκ Πόποβιτς μόνο στους Σπερς και όχι στην Team USA.

Ο γκαρντ της ομάδας του Τέξας απέσυρε τη συμμετοχή του από την προετοιμασία των ΗΠΑ ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Sources: San Antonio Spurs‘ DeMar DeRozan was added onto the original USA Basketball roster for World Cup one month ago, but the four-time All-Star has withdrawn from Team USA play this summer to focus on upcoming NBA season.

