Ούτε ο Λίλαρντ θα ενισχύσει τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» στο Training Camp της Team USA και δεν θα βρεθεί στα παρκέ της Κίνας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έτσι μετά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις, Έρικ Γκόρντον, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Ζάιον Ουίλιαμσον και Τομπάιας Χάρις, σειρά πήρε ο Ντάμιαν Λίλαρντ να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην διοργάνωση.

Πλέον ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα έχει στην διάθεσή του, τους Χάρισον Μπαρνς (Κινγκς), Αντρέ Ντράμοντ (Πίστονς), Κέβιν Λοβ (Καβαλίερς), Κάιλ Λόουρι (Ράπτορς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), Μάιλς Τέρνερ (Πέισερς), Κέμπα Ουόκερ (Χόρνετε), Κάιλ Κούζμα (Λέικερς), Μπρουκ Λόπεζ (Μπακς), Πολ Μίλσαπ (Νάγκετς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Πι Τζέι Τάκερ (Ρόκετς), Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς) και Θάντεους Γιανγκ (Μπουλς).

