Ανυπόμονος για την εθνική ο Μάρκους Σμαρτ (pic)

Ο γκαρντ των Σέλτικς επελέγη από τον Γκρεγκ Πόποβιτς για το World Cup της Κίνας, ελέω των πολλών αποχωρήσεων.

Ο 25χρονος παίκτης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μού αρέσει να παίζω, ανεξάρτητα από το που. Αλλά το να παίζω στην εθνική ΗΠΑ ήταν κάτι που το βίωσα για λίγο. Το παίρνω σοβαρά και είμαι ευγνώμων μόνο που με σκέφτηκαν. Οι Σέλτικς είναι τα πάντα για εμένα. Αλλά το να φορέσω το εθνόσημο είναι ο κόσμος όλος. Το να το κάνω με τους συμπαίκτες μου, Ουόκερ και Τέιτουμ, είναι... φωτιά!».

I love playin don’t matter where. But playing for @usabasketball is somethin I’ve been a part of for a while. I take it serious & am to even be thought of. is everything to me. But to wear means the world to me. To do it w my teammates @KembaWalker & @jaytatum0 is

— marcus smart (@smart_MS3) July 23, 2019