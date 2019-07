Σε ρυθμούς Παγκοσμίου μας έβαλε το Hoopshype.

Έφτιαξε ένα εντυπωσιακό γράφημα που δείχνει τους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρίσκεται στην 8η θέση της λίστας κάτω από τον Πάου Γκασόλ.

Στην κορυφή με μεγάλη διαφορά συναντάμε τον Όσκαρ Σμιντ.

