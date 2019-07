Ακόμα ένας παίκτης του ΝΒΑ που αποσύρει την συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Αυτή την φορά, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πήρε την απόφαση να μην ενισχύσει την εθνική ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε ο Κρις Χέινς.

Ο λόγος είναι πως θέλει να ρίξει όλη του την προσοχή στη σεζόν που έρχεται με τους Μπλέιζερς.

Portland star guard CJ McCollum has withdrawn from USA Basketball training camp and FIBA World Cup to concentrate on upcoming season, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 20 Ιουλίου 2019