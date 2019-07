Ματσιούλις-Λιθουανία: Αποθεραπεύτηκε και δηλώνει παρών στην προετοιμασία (pic)

Παρών δηλώνει στην προετοιμασία της Λιθουανίας ενόψει Παγκοσμίου ο Γιόνας Ματσιούλις.

Ο παίκτης της ΑΕΚ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα βρεθεί στην πρώτη προπόνηση της πατρίδας του.

Στην ομάδα θα βρίσκονται και οι NBAers Βαλανσιούνας-Σαμπόνις, ο Λεκαβίτσιους, αλλά και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας που θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού, αφού μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Η Λιθουανία θα κοντραριστεί με Καναδά, Σενεγάλη και Αυστραλία στον όμιλο του Παγκοσμίου.

Jonas Maciulis managed to recover on time and will start preparation for FIBA World Cup 2019 with Lithuania NT.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 20 Ιουλίου 2019