Αμφίβολος για το Παγκόσμιο ο Μέλι (pic)

Ο Ιταλός φόργουορντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με το τέλος της σεζόν, για να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο γόνατό του.

Ο 28χρονος παίκτης, που ετοιμάζεται για το γάμο του, δεν θα βρεθεί στην προετοιμασία της Ιταλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ενδέχεται να λείψει κι από την μεγάλη διοργάνωση της Κίνας.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα.

New Orleans Pelicans PF Nicoò Melli underwent knee surgery at the end of Turkish season.

Melli will not join Italy’s National Team training camp ahead of FIBA WC and may miss the tournament in China.

He will be re-evaluated week by week

— Emiliano Carchia (@Carchia) 16 Ιουλίου 2019