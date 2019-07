Τρελαίνει κόσμο το Μάλι στο Παγκόσμιο U19, προκρίθηκε στα ημιτελικά!

Οι Αφρικανοί «φλερτάρουν» πλέον και με ένα μετάλλιο στη διοργάνωση, το οποίο θα εξασφαλίσουν αυτομάτως εάν και εφόσον προκριθούν στον μεγάλο τελικό. Προς το παρόν... πανηγυρίζουν την παρουσία τους στα ημιτελικά του θεσμού, εκεί όπου περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Γαλλία.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-33, 59-45, 84-74

"This is huge for Mali basketball, huge for Africa basketball." Mali march on, defeating @FBPur to advance to their first ever #FIBAU19 Semi-Final! pic.twitter.com/oAgyQTmLVG

— FIBA (@FIBA) 5 Ιουλίου 2019