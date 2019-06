Η Σερβία είναι η εθνική που θέλει να κοντράρει τους Αμερικανούς

Η πορεία της εθνικής Σερβίας στο Ευρωμπάσκετ 2009 που σηματοδοτεί την Μεγάλη Επιστροφή είναι κάτι το αληθινά αποστομωτικό, με δεδομένο ότι τα πιτσιρίκια του Ντούσαν Ίβκοβιτς ήλθαν με μανία και αφοσίωση για να αποκαταστήσουν το όνομα ενός υπερήφανου μπασκετικού έθνους μετά από τις αποτυχίες των προηγούμενων διοργανώσεων. Ο 22χρονος Μίλος Τεόντοσιτς και ο 21χρονος Νέμανια Μπιέλιτσα δεν σταμάτησαν σε τίποτα παρά μόνο στον τελικό απέναντι στην Ισπανία, δεν είπαν λέξη παραπάνω από όσο χρειαζόταν... Εκείνη η ομάδα του «Ντούντα» ήταν το σπάνιο πλέον, αλλά τόσο καλοδεχούμενο είδος της γνώριμης περιπέτειας που δεν μοιάζει σαν να έχει βγει από πρόγραμμα υπολογιστή. Έπειτα, λοιπόν από 10 χρόνια κι ενώ μεσολάβησαν τρία ασημένια μετάλλια σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2014), Ολυμπιακούς Αγώνες (2016) και Ευρωμπάσκετ (2017) υπό τις οδηγίες του Σάσα Τζόρτζεβιτς, η Σερβία θα παρουσιάσει την καλύτερη έκδοση της έχοντας στο ρόστερ τέσσερις NBAers κι ένα γκρουπ παικτών που βρίσκονται στην καλύτερη φάση της καριέρας τους υπό τις οδηγίες ενός προπονητή που γνωρίζει τη δουλειά καλύτερα από κάθε άλλον. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Νίκολα Γιόκιτς επιβεβαίωσε ότι θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο έπειτα από τρία χρόνια, οι Σέρβοι έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν και να σημαδεύουν μετάλλιο στη διοργάνωση της Κίνας

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση

Ο σέντερ των Νάγκετς και μέλος της καλύτερης πεντάδας του ΝΒΑ είναι ο τύπος που δήλωνε ευθαρσώς πως «όταν ήμουν μικρός δεν με ένοιαζε το μπάσκετ, δεν με ενθουσίαζε τόσο... Είμαι ένα κακό παράδειγμα, έκλαιγα όταν έπρεπε να πάω στην προπόνηση και ο πατέρας μου προσπαθούσε να με πείσει»! Είναι εκείνος που παραδέχθηκε ότι «την ημέρα που ήλθα στην Αμερική έκοψα την Coca Cola. Έπινα δυο μπουκάλια τη μέρα». Είναι, επίσης ο παίκτης για τον οποίο ο προπονητής της Μέγκα Μπέμαξ, Ντέγιαν Μιλόγεβιτς εξηγούσε πως «δεν μπορούσε να κάνει 10 push-ups στην πρώτη προπόνηση». Φέτος, λοιπόν έγινε ο πρώτος σέντερ έπειτα από τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν της σεζόν 1967-68 που μέτρησε +20 πόντους, +10 ριμπάουντ και +10 ασίστ μ.ό. και ο μοναδικός που το πετυχαίνει σε λιγότερο από 35 λεπτά στο παιχνίδι! Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό του Ντένβερ στα ημιτελικά της Δύσης έκανε 12 triple-doubles και 56 double-doubles, κερδίζοντας δυο φορές τον τίτλο του Παίκτη της Εβδομάδας. Λογικό κι επόμενο, λοιπόν οι συμπατριώτες του να βλέπουν στο πρόσωπό του τον παίκτη που μπορεί να τους κουβαλήσει ως το τέλος της διαδρομής στην Κίνα, έστω κι αν η απουσία του από το «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου έκανε έξαλλο τον Τζόρτζεβιτς ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να πει αυτά που έχει στο μυαλό του, ανεξάρτητα με το ποιον έχει απέναντί του.

O Τζόρτζεβιτς, η ιερή φανέλα των Σέρβων και οι τρεις της Πολωνίας

Οι παίκτες του «Σάλε» τον κοιτούν και γνωρίζουν πως είναι ο τύπος με τον οποίο δεν αστειεύεσαι. Είναι γεννημένος για να υποδύεται έναν συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα, κάτι που αναδεικνύει το γεγονός ότι μπορεί να κάνει κι άλλα πράγματα δίχως να υπολογίζει το κόστος. Όπως για παράδειγμα να τελειώσει τον Βλάντιμιρ Μίτσοφ από την εθνική Σερβίας έπειτα από το… ατυχές συμβάν στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, τον Αύγουστο του 2014! Ο Μίτσοφ έκανε το λάθος να παραπονεθεί για την αλλαγή του έπειτα από ένα χαζό φάουλ, ο προπονητής του απάντησε, ο Μίτσοφ ξαναπάντησε και ο Σάλε τον έδιωξε από το γήπεδο και την εθνική ομάδα! «Τη φανέλα της Σερβίας την έχουν φορέσει πολύ πιο σπουδαίοι παίκτες από εκείνον. Εδώ τελειώνει η ούτως ή άλλως μικρή καριέρα που είχε ως διεθνής. Τουλάχιστον δεν θα παίξει ξανά όσο είμαι εγώ εδώ», καταλήγοντας στο «από την αρχή ζήτησα από τους παίκτες μου να έχουν μια αληθινή σχέση με την πατρίδα και τη φανέλα της εθνικής, γιατί είναι ιερή». Πλέον ο Τζόρτζεβιτς, που εκτελεί παράλληλα χρέη προπονητή στη Βίρτους Μπολόνια, καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα ποιοτικό ρόστερ. Οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας σαν την κορωνίδα μιας ολόκληρης γενιάς ενώ οι Μίλος Τεόντοσιτς, Νέμανια Μπιέλιτσα και Μίροσλαβ Ραντούλιτσα είναι οι συνδετικοί κρίκοι με το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας όπου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο σε ηλικίες 22 και 21 ετών.

Μπογκντάνοβιτς - Τεόντοσιτς ξανά μαζί

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει αρχικώς την Ιταλία, τις Φιλιππίνες και την Ανγκόλα στον Δ' όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η παρουσία των Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Μίλος Τεόντοσιτς δεσπόζει στην περιφερειακή γραμμή. Οι δυο τους επισκέφτηκαν τον περασμένο μήνα τον πρόεδρο της σερβικής ομοσπονδίας, Σάσα Ντανίλοβιτς σχετικά με τη μεγάλη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου και το ζητούμενο σε ό,τι αφορά τον Τεόντοσιτς έχει να κάνει με την κατάστασή του, καθώς βρίσκεται εκτός δράσης από τον Φεβρουάριο. Ο Σέρβος γκαρντ που η περίπτωσή του ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για τη Βίρτους δεν αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ 2017 λόγω τραυματισμού όμως η επιθυμία του να παίξει με την εθνική είναι αδιαμφισβήτητη. Στα του Μπογκντάνοβιτς, ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς θα δώσει λύσεις στην οργάνωση και το σκοράρισμα. Ήταν ο ηγέτης της ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό 2017, έκανε πολύ καλή σεζόν στο ΝΒΑ με 14.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ σε 70 αγώνες, είναι έμπειρος, ποιοτικός και θα βγει μπροστά στα δύσκολα. Στην εξίσωση μπαίνουν επίσης ο Στέφαν Γιόβιτς και ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και πλέον στην εθνική μπορεί να έχει για πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του, φτάνοντας ως τον τελικό του Final 4 με την Εφές κι εκτοξεύοντας τις μετοχές του έπειτα από τις εφετινές εμφανίσεις του.

Ο Μπιέλιτσα και ο... συνωστισμός στην front line

Ο Νέμανια Μπιέλιτσα επέστρεψε στην εθνική Σερβίας στο «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου κόντρα στην Ελλάδα, στον αγώνα που διεξήχθη στα «Δυο Αοράκια» του Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Τζόρτζεβιτς. Τα τελευταία χρόνια παίζει stretch four, μπορεί να ανοίξει μια άμυνα με την ικανότητά του στο μακρινό σουτ, έχει αυτοπεποίθηση, ολοκλήρωσε τη χρονιά με 9.6 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 77 ματς με τους Κινγκς και δεν διστάζει να κρατήσει τον πήχη ψηλά. «Μπορώ να πω με υπερηφάνεια ότι έχουμε την καλύτερη εθνική ομάδα μετά τις ΗΠΑ. Ήλθε η ώρα να παρουσιάσουμε την καλύτερη εθνική μας! Πιστεύω ότι αυτή η γενικά αξίζει ένα χρυσό μετάλλιο στο μέλλον». Το καλό... συναπάντημα των NBAers στην εθνική Σερβίας ολοκληρώνεται με τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ο οποίος θα πλαισιώσει την front line σε ό,τι αφορά την προεπιλογή μαζί με τον Μίροσλαβ Ραντούλιτσα που ταξίδεψε από την Κίνα μεσούσης της σεζόν για να παίξει στα «παράθυρα» και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε το δεύτερο καλύτερο ranking στη regular season της EuroLeague, χάνοντας οριακά την πρωτιά από τον Μάικ Τζέιμς (20.2 αντί 20). Από την άλλη πλευρά, ο Όγκνιεν Κούζμιτς κλήθηκε μεν στην προεπιλογή όμως πολύ δύσκολα θα κερδίσει θέση στη 12άδα αφού αγωνίστηκε μόλις σε 12 παιχνίδια φέτος, χάνοντας τη θέση του στο rotation του Πάμπλο Λάσο.

The rest of the best και η μεγάλη αλήθεια του Μίτσιτς

O Βασίλιε Μίτσιτς ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα σε ό,τι αφορά την παρουσία των Σέρβων στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας. «Στα χαρτιά η ομάδα φαίνεται εξαιρετική. Αν ανταποκριθούμε όλοι, θα υπάρχουν όλο και περισσότερες προσδοκίες. Πάντα παίζαμε ως ομάδα κι αυτό ακριβώς έκανε τη διαφορά, ανεξάρτητα με τους παίκτες που βρίσκονταν στο ρόστερ. Αν ταιριάξουν τα κομμάτια, έχουμε τις πιθανότητές μας να κάνουμε κάτι πραγματικά σπουδαίο». Ο Τζόρτζεβιτς ποντάρει πολλά στον καθοριστικό Μάρκο Γκούντουριτς και τον Νίκολα Κάλινιτς, για τον οποίο οι Σέρβοι αναφέρουν πως «είναι ένας από τους λόγους των επιτυχιών της Σερβίας και χωρίς αυτόν, η εθνική θα ήταν άλλη ομάδα»! Από τη Φενέρμπαχτσε στη Μπάγερν και τους Στέφαν Γιόβιτς, Βλάντιμιρ Λούτσιτς ενώ υπάρχει επίσης ο Νέμανια Νέντοβιτς που όμως ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και ο σταθερός Μάρκο Σιμόνοβιτς, ο οποίος εδώ και λίγες εβδομάδες είναι ελεύθερος από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Το μπάσκετ, λοιπόν για τον Σάσα Τζόρτζεβιτς συνοψίζεται σε τέσσερις λέξεις: Δουλειά, φιλοδοξίες, επιτυχίες, στόχοι. Στη δική του εθνική θέλει παίκτες που να αγαπούν αυτό που κάνουν, που να μην τους αρκεί η χαρά της συμμετοχής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η λίστα της προεπιλογής αφήνει πολλές υποσχέσεις, με τον τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας μπάσκετ της Σερβίας, Ντράγκαν Κάπιτσιτς να κάνει λόγο ακόμα και για χρυσό μετάλλιο.