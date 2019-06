Ελπίζει για το Παγκόσμιο Κύπελλο ο Μπαρέα

Στο αγώνα των Μάβερικς με τους Τίμπεργουλβς, ο Τζέι Τζέι Μπαρέα τραυματίστηκε σοβαρά κι έκοψε τον αχίλλειο του με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση στις 14/1 για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Παρ' όλα αυτά, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

J.J. Barea hopes to play for Puerto Rico in the World Cup, which begins Aug. 31, less than eight months after he ruptured his right Achilles' tendon. "The way I feel right now, it looks pretty good," Barea told ESPN. "But I'm not going to make a decision until it gets closer."

