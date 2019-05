Νοβίτσκι: «Ενθουσιασμένος που θα γίνω πρεσβευτής του Παγκοσμίου» (vid)

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts*. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Μετά τους Κόμπι Μπράιαντ και Γιάο Μινγκ, άλλος ένας τεράστιος παίκτης θα είναι πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο λόγος για τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος έχει οδηγήσει τη Γερμανία στο χάλκινο στο Παγκόσμιο του 2002 και το αργυρό στο Eurobasket του 2005, εκεί όπου έχασε από την Εθνική μας στον τελικό.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να γίνω πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Είναι τιμή μου να πλαισιώσω τον Γιάο Μινγκ και τον Κόμπι Μπράιαντ, δύο από τους μεγαλύτερους αντιπάλους μου, και να αναλάβω αυτόν τον ρόλο που έχει τεράστιο κύρος.

Έχω τόσες πολλές σπουδαίες αναμνήσεις από τότε που έπαιζα σε κορυφαίες διοργανώσεις. Ηταν πάντα πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα να φοράω τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και να εκπροσωπώ τη χώρα μου στις διοργανώσεις της FIBA, στα Παγκόσμια Κύπελλα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Eurobasket. Mεγάλη τιμή για εμένα να βοηθήσω τη Γερμανία να τερματίσει τρίτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιντιανάπολις το 2002, κάτι που συγκαταλέγεται στις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έχω δει προσωπικά το μπάκσετ σε διεθνές επίπεδο να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με 32 ομάδες μπορεί να φέρει το μπάσκετ των Εθνικών ομάδων σε επίπεδο που δεν έχει φτάσει ποτέ στο παρελθόν, ενώ μπορεί να είναι η πιο ανταγωνιστική διοργάνωση στην ιστορία»

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκκλής από την πλευρά του είπε: Mεγάλο προνόμιο και τιμή για την FIBA ​​που μια φιγούρα όπως ο Ντιρκ Νοβίτσκι που συνοδεύσει τον Γιαο Μινγκ και τον Κόμπι Μπράιαντ ως παγκόσμιος πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κίνα.Ο Ντιρκ διαδραμάτισε σταθερά ηγετικό ρόλο στις κορυφαίες διοργανώσεις της FIBA, εκπροσωπώντας τη Γερμανία με υπερηφάνεια και αφοσίωση. Αγωνίστηκε ως σούπερ σταρ που πραγματικά είναι, προκαλώντας πάντα στους φιλάθλους και στους θεατές δέος και επιθυμία να δουν ολοένα και περισσότερα. Συγκαταλέγεται στους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην ιστορία του μπάσκετ και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα είναι κομμάτι του ιστορικού γεγονότος, το “Κίνα 2019».

@Swish41 knows what it takes to compete at the #FIBAWC! #WorldGotGame pic.twitter.com/zuWycpUnkS

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 Μαΐου 2019