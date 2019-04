Ματσιούλις: Αισιοδοξία ότι θα προλάβει το Παγκόσμιο (pic)

Η σεζόν έληξε άδοξα στα τέλη Μαρτίου για τον 34χρονο φόργουορντ της ΑΕΚ, αφού τραυματίστηκε στον ώμο, πρώτο προημιτελικό με την Μπάμπεργκ στο BCL, κι έπρεπε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Όλα πήγαν καλά και σήμερα (19/04) ο ίδιος ενημέρωσε πως έβγαλε τα ράμματα και θα αρχίσει την αποθεραπεία του.

Ο Ματσιούλις αναμένεται να επανέλθει στην αγωνιστική δράση σε τουλάχιστον πέντε μήνες, αλλά το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Λιθουανίας αισιοδοξεί πως θα προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας (31/08-15/09).

Jonas Maciulis started his rehab after the fractured elbow surgery. According to Lithuania NT medical staff, there is some hope he’ll play in FIBA World Cup. But the regular rehab process usually takes up to 5 months.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 19 Απριλίου 2019