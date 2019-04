Ντατόμε: «Το μόνο που μου λείπει είναι ένα μετάλλιο με την Ιταλία» (vid)

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει τις Αγκόλα, Φιλιππίνες και Σερβία στον 4ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Ιταλός άσος της Φενέρμπαχτσε εξήγησε πως «αυτό που μου λείπει είναι ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα! Όσο συνεχίζω να παίζω, θα το κυνηγήσω».

Παρεμπιπτόντως οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στα «παράθυρα» της FIBA με ρεκόρ 8-4.

@GigiDatome : "What I'm missing is a medal with the national team. As long as I play, I will chase it." #EuroBasket@ItalBasket pic.twitter.com/pdytAOollj

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 3 Απριλίου 2019