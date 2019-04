Τeam USA: Σκέφτεται Ουίλιαμσον για το Παγκόσμιο της Κίνας! (pic)

Είναι το φαβορί για Νο.1 του draft και πλέον τον ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το μπάσκετ.

Μπορεί ο Ζάιον Ουίλιαμσον να αποκλείστηκε από το Final 4 του NCAΑ, μετά την ήττα του Duke από το Michigan State, αλλά είναι σίγουρο πως θα κάνει απίστευτα πράγματα στο ΝΒΑ.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος Marc Stein αναφέρει πως είναι πιθανό να παίξει με την Team USA στο Παγκόσμιο της Κίνας, αφού προετοιμάζεται να γίνει προσέγγιση στο... τέρας της φύσης

Σε ανάρτηση του τονίζει πως ο αστέρας του Duke μπορεί να βρεθεί στην 12άδα, κάτι που είχε γίνει με παίκτη που δεν είχε προλάβει να παίξει στο ΝΒΑ και με τον Άντονι Ντέιβις (Ολυμπιακοί Αγώνες του 2012)

Mένει να δούμε αν θα είναι στην 12άδα του Πόποβιτς ο εντυπωσιακός παίκτης των Blue Devils.

USA Basketball intends to gauge the interest of Duke freshman sensation Zion Williamson in joining the 12-man squad it sends to China for the @FIBAWC in the late summer, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) 1 Απριλίου 2019