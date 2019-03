Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαυροβούνιο θα συμμετέχει σε παγκόσμια διοργάνωση, αφού πήρε το «εισιτήριο» για το World Cup της Κίνας (31/08-15/09), στην τελευταία στροφή των «παραθύρων». Η ομάδα του Ζβέζνταν Μίτροβιτς τερμάτισε στην τρίτη θέση στον όμιλό της με ρεκόρ 7-5 (πίσω από Ισπανία και Τουρκία) και η κλήρωση που έγινε στην Σενζέν την έφερε αντιμέτωπη με την Ελλάδα, αλλά και τις Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία.

Ο Νίκολα Ιβάνοβιτς μίλησε στο gazzetta.gr και είπε πως η πρώτη του σκέψη ήταν «Οκ, θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο», αλλά «μετά συνειδητοποίησα πως θα μπορούσαν να είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα!» και συμπλήρωσε: «Το γκρουπ μας είναι πολύ ποιοτικό και θεωρώ πως η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο φαβορί. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες θα παλέψουν πιο σκληρά για την πρόκριση στην επόμενη φάση».

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ ταλαιπωρείται καιρό τώρα από τραυματισμό στο γόνατο και θα κάνει... αγώνα δρόμου για να βρεθεί στην Κίνα, ωστόσο δεν ανησυχεί και πιστεύει πως «θα είμαι καλά για το Παγκόσμιο». Έτσι, σε ενδεχόμενη συνάντησή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ, σχολίασε «Είναι πολύ ωραία να παίζεις κόντρα σε έναν σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ειδικά επειδή δεν είναι ο ίδιος παίκτης που αντιμετώπισα σε ένα φιλικό το 2017 στο Βελιγράδι».

Nikola Ivanovic with the @Tissot Buzzer Beater from the #FIBAWC logo ! #ThisIsYourTime

https://t.co/yB4gFvEpdW

https://t.co/6BBBf67dk5

https://t.co/pBU9D7sTCs pic.twitter.com/ho6TzLT3Od

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 17 Σεπτεμβρίου 2018