Ο Κόμπι Μπράιντ είναι ο Παγκόσμιος πρεσβευτής της FIBA στην κλήρωση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έκανε την εμφάνιση του κρατώντας την κούπα των μετέπειτα πρωταθλητών. Μαζί του και ο Γιάο Μινγκ.

LIVE TV η κλήρωση της Εθνικής στο Παγκόσμιο

It's @kobebryant with the #FIBAWC !

Live on https://t.co/pJ8akqbukj

Results, Tickets and more on https://t.co/c1G3hZ2Kyu pic.twitter.com/CNpxh87mD0

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 Μαρτίου 2019