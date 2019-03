Εθνική ΗΠΑ: Η προεπιλογή για το Παγκόσμιο προκαλεί... τρόμο! (pic)

Ήδη το πρώτο... δέος προκαλείται όταν στον πάγκο υπάρχει ο Γκρεγκ Πόποβιτς (Σπερς), μαζί με τους Στιβ Κερ (Ουόριορς) και Νέιτ ΜακΜίλαν (Πέισερς), πόσω μάλλον αν ρίξει κανείς μια ματιά στην προεπιλογή των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας (2019) και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2020).

Όλα τα «μεγάλα» ονόματα και οι παιχταράδες του ΝΒΑ είναι στη λίστα, η οποία είναι η εξής:

Χάρισον Μπαρνς - Κινηκς

Μπράντλεϊ Μπιλ - Ουίζαρντς

Ντέβιν Μπούκερ - Σανς

Τζίμι Μπάτλερ - Σίξερς

Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ - Γκρίζλις

ΝτεΜάρκους Κάζινς - Ουόριορς

Στεφ Κάρι - Ουόριορς

Άντονι Ντέιβις - Πέλικανς

ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν - Σπερς

Αντρέ Ντράμοντ - Πίστονς

Κέβιν Ντουράντ - Ουόριορς

Πολ Τζορτζ - Θάντερ

Έρικ Γκόρντον - Ρόκετς

Ντρέιμοντ Γκριν - Ουόριορς

Μπλέικ Γκρίφιν - Πίστονς

Τζέιμς Χάρντεν - Ρόκετς

Τομπίας Χάρις - Σίξερς

Γκόρντον Χέιγουορντ - Σέλτικς

Κάιρι Ίρβινγκ - Σέλτικς

ΛεΜπρόν Τζέιμς - Λέικερς

ΝτεΆντρε Τζόρνταν - Νικς

Καουάι Λέοναρντ - Ράπτορς

Ντέιμιαν Λίλαρντ - Μπλέιζερς

Κέβιν Λοβ - Καβαλίερς

Κάιλ Λάουρι - Ράπτορς

Σι Τζέι ΜακΚόλουμ - Μπλέιζερς

Κρις Μίντλετον - Μπακς

Βίκτορ Ολαντίπο - Πέισερς

Κρις Πολ - Ρόκετς

Αζέια Τόμας - Νάγκετς

Κλέι Τόμπσον - Ουόριορς

Μάιλς Τέρνερ - Πέισερς

Κέμπα Ουόκερ - Χόρνετς

Τζον Ουόλ - Ουίζαρντς

Ράσελ Ουέστμπρουκ - Θάντερ

Η προετοιμασία της ομάδας θα αρχίσει στις 5 Αυγούστου στο Λας Βέγκας. Στις 09/08 θα δώσουν φιλικό παίζοντας «οικογενειακό διπλό», ενώ στις 16/08 θα αντιμετωπίσουν την εθνική Ισπανίας. Στις 22 και 24 του ίδιου μήνα, η εθνική ΗΠΑ θα βρεθεί στην Μελβούρνη για δύο φιλικά με την Αυστραλία.

News: USA Men's National Team adds August exhibitions in Las Vegas & Anaheim ahead of 2019 @FIBAWC. Tickets to go on sale on Friday, March 15.

https://t.co/iEO9EYsYRf#USABMNT pic.twitter.com/fWg2QIfgck

— USA Basketball (@usabasketball) 13 Μαρτίου 2019