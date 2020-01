Για την ακρίβεια ήταν ο παίκτης που προσπάθησε να επιτεθεί με καρέκλα, όντας και ο πρωταγωνιστής της φάσης με την τάπα του στον ΝτεΤζουάν Γκόρντον.

Το NCCA απέβαλε επ' αόριστον τον συγκεκριμένο παίκτη ενώ αναμένονται τιμωρίες και για τους υπόλοιπους αρνητικούς πρωταγωνιστές του καυγά.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC

— ESPN (@espn) January 22, 2020