Ο Κάλβερ, αδελφός των ρούκι των Τίμπεργουλβς, πέτυχε 100 πόντους σε κολεγιακό αγώνα! (pic & vid)

Θα την θυμάται για καιρό αυτή την βραδιά ο νεαρός Τζέι Τζέι Κάλβερ, αφού τρέλανε την στατιστική. Ο αδελφός του Τζάρετ Κάλβερ, που έγινε ντραφτ από τους Τίμπεργουλβς φέτος, έκανε μια τεράστια εμφάνιση με το Wayland Baptist κόντρα στο Southwestern Adventist, αφού σκόραρε μόνος του 100 πόντους, στην 9η νίκη της ομάδας του για φέτος.

Όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του έβαλαν 24 πόντους, με το τελικό σκορ να είναι 124-63! Ο Κάλβερ είχε 78% εντός πεδιάς με 58/83 σουτ.

Sitting at 98 points, here’s JJ scoring to make it 100! Look at the reaction from the crowd and his brother Trey! pic.twitter.com/oCP3ACGel8

— Pete Christy (@pchristy11) December 11, 2019