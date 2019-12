Πιτσιρικάς βάζει στο καλάθι τον αντίπαλο του με τρομερή καρφωματάρα! (vid)

Είναι μερικές στιγμές που μένουν και τις θυμάσαι για όλη σου την ζωή. Ο Ελάιζα ΜακΚάντεν, που αγωνίζεται στο Georgia Southern Eagles, αποφάσισε να κάνει ένα κάρφωμα και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό.

Ο πιτσιρικάς πήγε κόντρα σε τρεις αντιπάλους του, που αποφάσισαν να παίξουν άμυνα, πήρε τα βήματα και σηκώθηκε για ένα τρομερό κάρφωμα, που δυστυχώς για τον αντίπαλο του προσπάθησε να τον κόψει, αλλά ήταν αδύνατον.

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει πόστερ και το κάρφωμα αυτό να κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

Απολαύστε τον:

Elijah McCadden, welcome to your kodak moment #SCtop10 pic.twitter.com/PreQiIOMOA

— SportsCenter (@SportsCenter) December 2, 2019