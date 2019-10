Ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ θα τιμηθεί από το κολέγιο του με την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε έναν αθλητή.

Για την ακρίβεια, το Michigan State θα αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 23 στις 3 Δεκεμβρίου, στο περιθώριο του αγώνα με το Duke!

Just in: Michigan State will retire Draymond Green's No. 23 on December 3.

Expect another emotional mic session from the 2012 B1G POY.@Money23Green | @MSU_Basketball pic.twitter.com/DGJNvI9OYA

