Ο Τζουάν Χάουαρντ ξέσπασε σε λυγμούς στην παρουσίασή του από το Μίτσιγκαν (vid)

Το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν παρουσίασε τον νέο του προπονητή που δεν είναι άλλος από τον Τζουάν Χάουαρντ.

Ο ίδιος υπήρξε όχι απλά παίκτη του Μίτσιγκαν, αλλά ήταν μέλος των θρυλικών «Fab 5» που έγραψαν ιστορία στο κολεγιακό μπάσκετ.

Στο ξεκίνημα της παρουσίασής του ο Χάουαρντ ξέσπασε σε κλάματα.

Juwan Howard broke into tears at his introduction as new coach of his #Michigan. Alma mater is forever

Le lacrime di Juwan Howard nella conferenza stampa di presentazione come nuovo coach della sua Michigan. La tua scuola è per sempre #NCAA pic.twitter.com/ntumZtbfsL

