Το όνομα του Πιτίνο «φιγουράρει» για το Μίσιγκαν (pics)

Το όνομα του Ρικ Πιτίνο φιγουράρει στις λίστες που έχουν φτιάξει διάφορες ιστοσελίδες για τον επόμενο προπονητή του Μίσιγκαν, μετά την αποχώρηση του Μπίλεϊν για τους Καβαλίερς.

Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι «The Detroit News» και «Maize n Brew», ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και αν εξαιρέσει κανείς τα σκάνδαλα που φέρεται να έχει μπλεχθεί, είναι ένας πετυχημένος κόουτς στο επίπεδο του NCAA.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι Λουκ Γιάκλιτς ή Σάντι Ουάσινγκτον (assistants στο Μίσιγκαν), Λαβάλ Τζόρνταν (προπονητής στο Μπάτλερ), Κρις Μπερντ (προπονητής στο Τέξας Τεκ), Πόρτερ Μόσερ (προπονητής στο Λογιόλα-Σικάγο), Τζουγουάν Χάουαρντ (βοηθός στους Χιτ), Μπίλι Ντόνοβαν (προπονητής στους Θάντερ), Τόνι Μπένετ (προπονητής στο Βιρτζίνια), Μπραντ Στίβενς (προπονητής στους Σέλτικς) και Τζέι Ράιτ (προπονητής στο Βιλανόβα).

