To show του Χάντερ που ετοιμάζεται για ΝΒΑ! (vid)

Eντυπωσιακά πράγματα έκανε στον τελικό του NCAA o ΝτιΆντρε Χάντερ που σύμφωνα με τους ειδικούς θα βρεθεί στην πρώτη 10άδα στο draft του ΝΒΑ.

Ο σταρ της Virginia οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο, αφού μέτρησε 27 πόντους με 4/5 τρίποντα και 7 ριμπάουντ.

Μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το ματς στην παράταση με τεράστιο τρίποντο από τη γωνία, ενώ εκεί έβαλε άλλο ένα μεγάλο τρίποντο για το προσπέρασμα των Cavaliers.

Δείτε τα καλύτερα του

De'Andre Hunter was scorching hot down the stretch for @UVAMensHoops! #NationalChampionship | #GoHoos pic.twitter.com/Kf5X76BoII

— NCAA March Madness (@marchmadness) 9 Απριλίου 2019