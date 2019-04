NCAA: Ιστορική κούπα το Virginia στην παράταση! (pics & vids)

Το Virginia πανηγυρίζει τον τίτλο του NCAA για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οι Cavaliers μετά από έναν συναρπαστικό τελικό, επικράτησαν με 85-77 στην παράταση του Texas Tech και σήκωσαν την κούπα.

To Virginia βρήκε περισσότερες λύσεις μέχρι τα μέσα του πρώτου 20λέπτου και προηγήθηκε με 7-17 με τις δύο βολές του Χάντερ. Όμως το Texas Tech έφερε γρήγορα το ματς στα στην ισοπαλία με το τρίποντο του Μορέτι στο 13'.

O Τζερόμ με τρίποντο διαμόρφωσε το αποτέλεσμα ημιχρόνου για τους Cavaliers (32-29). Πρώτος σκόρερ στα πρώτα 20 λεπτά ο Κάιλ Γκάι με 10 πόντους..

Ο Χάντερ έκανε το 51-59, έξι λεπτά πριν το τέλος, αλλά με ένα σερί 8-0 οι Red Raiders ισοφάρισαν σε 59-59 με τον Οντιάσε.

Με μια τρομερή κίνηση ο Κάλβερ έγραψε το 66-65 στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Χάντερ με μεγάλο τρίποντο ισοφάρισε σε 68-68, 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Το ματς πήγε στην παράταση, εκεί όπου ο Τζερόμ έκανε το 77-73 στα 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη. To Virginia έβαλε τις κρίσιμες βολές στο τέλος και κατέκτησε τον τίτλο.

Ήταν ο 8ος τελικός στην ιστορία που κρίθηκε στην παράταση και ο 1ος από το 2008.

Για τους νικητές 27 πόντους με 4/5 τρίποντα είχε ο Χάντερ, 24 είχε ο Γκαι και 16 με 9 ασίστ μέτρησε ο Τζερόμ.

Στον αντιποδα 17 είχε ο Φράνσις, 15 με 9 ριμπάουντ ο Κάλβερ και 15 ο Μορέτι.

AND-1 FOR @TexasTechMBB! The Red Raiders have a chance to tie the game with 3:28 left to play.#NationalChampionship | #4To1 pic.twitter.com/GiMUh6tNpI — NCAA March Madness (@marchmadness) 9 Απριλίου 2019

VIRGINIA = NATIONAL CHAMPIONS! (1) Virginia outlasts (3) Texas Tech 85-77 in OT to win the 2019 #NationalChampionship! #GoHoos pic.twitter.com/AtUHKJwV99 — NCAA March Madness (@marchmadness) 9 Απριλίου 2019

De'Andre Hunter TOOK OVER for Virginia in the 2nd half & OT!#NationalChampionship | #GoHoos pic.twitter.com/w9JGlgzKEA — NCAA March Madness (@marchmadness) 9 Απριλίου 2019