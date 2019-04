Ο Ζάιον Ουίλιαμσον, παίκτης της χρονιάς στο NCAA (pic)

Μπορεί το Ντιουκ να μην διεκδίκησε τον τίτλο στο NCAA, αλλά ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 22,6 πόντους, 8,9 ριμπάουντ έκανε τα πάντα στο παρκέ.

Ο νεαρός φόργουορντ πήρε το βραβείο του αθλητή της χρονιάς στο NCAA.

Ο Ουίλιαμσνον έγινε ο τρίτος πρωτοετής που κατακτά το βραβείο αφού μόνο οι Κέβιν Ντουράντ και Άντονι Ντέιβις το έχουν καταφέρει.

Another incredible honor for Duke’s Zion Williamson!

Congrats to @ZionW32 being named the @NaismithTrophy Player of the Year! pic.twitter.com/xyuLuuO9y1

— NCAA March Madness (@marchmadness) 7 Απριλίου 2019