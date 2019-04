Virginia vs Texas Tech: Για 1η φορά στην ιστορία τους σε τελικό (pics & vids)

Θα αυξηθεί φέτος η λίστα των ομάδων που έχει κατακτήσει τον τίτλο στο ΝCAA, αφού οι 2 φιναλίστ δεν έχουν ξαναφτάσει στον τελικό.

Το Virginia μετά από ένα εκπληκτικό ματς επικράτησε με 63-62 του Auburn, με τον Γκάι να χαρίζει τη νίκη της ομάδας του, βάζοντας 3 βολές στο τέλος μετά από φάουλ που του έγινε σε προσπάθεια για τρίποντο.

Από την πλευρά του το Texas Tech ζει και αυτό ενδοξες στιγμές, αφού... καθάρισε το Michigan State στον 2ο ημιτελικό.

Οι Raiders έβαλαν μεγάλα καλάθια στα τελευταία λεπτά και έτσι νίκησαν με 61-51.

Μένει να δούμε ποιος θα πανηγυρίσει τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ένα ακόμα φοβερό show του κολεγιακού μπάσκετ.

