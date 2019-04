NCAA: Στον τελικό το Virginia με 3 βολές σε... νεκρό χρόνο! (vids)

Θρίλερ είχαμε στον ημιτελικό του NCAA μεταξύ Virginia και Auburn.

Τελικά oι Cavaliers επικράτησαν με 63-62 χάρη σε 3 βολές του Γκάι, 0.6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σε ένα αμφιλεγόμενο σφύριγμα που έδωσαν οι διαιτητές στην προσπάθεια του Γκάι για τρίποντο από τη γωνία.

Ο Γκάι ήταν ο άνθρωπος που κράτησε τη Virginia στο παιχνίδι και νωρίτερα με τρίποντο από τη γωνία για το 61-60, 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Έτσι είχε 6 πόντους σε 9 δευτερόλεπτα!

Για τους νικητές ο Τζερόμ είχε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, 15 είχε ο Γκάι και 14 ο Χάντερ.

Στον αντίποδα 13 μέτρησε ο Ντάουτι και 12 ο Μπράουν.

Το Virginia πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό.

6 points in 8 seconds

Kyle Guy capped off a fantastic finish for @UVAMensHoops in the first #FinalFour matchup! pic.twitter.com/5Mf5TlGs5X

— NCAA March Madness (@marchmadness) 7 Απριλίου 2019