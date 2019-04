Ζάιον Ουίλιαμσον: Παίκτης της Χρονιάς από το «AP»

Στα 18 του χρόνια, ο Ουίλιαμσον έχει «τρελάνει» τον κόσμο με όσα έκανε στο κολλεγιακό μπάσκετ και όλοι μιλούν για το next big thing του ΝΒΑ.

Το πόσο δημοφιλής έχει γίνει και τι προοπτικές έχει φάνηκε και από την ετήσια ψηφοφορία του «Associated Press», στην οποία αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς στο κολλεγιακό πρωτάθλημα, παίρνοντας 59, από τις 64, ψήφους.

Ο Ουίλιαμσον μπορεί να αποκλείστηκε με το Duke από την συνέχεια του NCAA και να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά θα πάρει το βραβείο «James Naismith» στα χέρια του.

Ο Ουίλιαμσον είχε κατά μέσο όρο 22.6 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 2.1 κλεψίματα και 1.8 τάπες.

Zion Williamson dominates to win AP Men’s Player of the Year (59 of 64 votes) pic.twitter.com/fN4G894OFz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 5 Απριλίου 2019