Η Μινεσότα φοράει τα καλά της για το Final 4 του NCAA! (pic & vids)

Την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 6 και 8 Απριλίου θα διεξαχθεί το Final 4 του NCAA στο «U.S. Bank Stadium» της Μινεάπολις, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή!

Το Άουμπουρν, το Τέξας Τεκ, το Βιρτζίνια και το Μίσιγκαν Στέιτ είναι οι τέσσερις ομάδες που άντεξαν στους «κραδασμούς» της φοβερής -και φέτος- March Madness και εξασφάλισαν την πρόκριση στην τελική φάση.

Στον έναν ημιτελικό τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής θα παίξουν Άουμπουρν-Βιρτζίνια ενώ στον άλλον ημιτελικό Τέξας Τεκ-Μίσιγκαν Στέιτ. Φυσικά οι νικητές θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δείτε το Bracket της φετινής March Madness αλλά και μερικές από τις καλύτερες στιγμές των τεσσάρων ομάδων που βρέθηκαν στο Final 4.

For the 1st-time since 2015…Michigan State is back in the #FinalFour pic.twitter.com/7EmmddeLaL — NCAA Final Four (@FinalFour) 31 Μαρτίου 2019

For the 1st-time EVER…AUBURN IS FINAL FOUR BOUND! pic.twitter.com/nVrKwhfcvF — NCAA Final Four (@FinalFour) 31 Μαρτίου 2019

For the 1st-time since Virginia is #FinalFour Bound! pic.twitter.com/UaCHG5mGbL — NCAA Final Four (@FinalFour) 31 Μαρτίου 2019