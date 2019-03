NCAA: Έγραψε ιστορία ο Έντουαρντς με 10 τρίποντα και 42 πόντους! (pics & vids)

Εκπληκτικά πράγματα έκανε ο Κάρσεν Έντουαρντς στο ματς του Purdue με τη Virginia, ωστόσο δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στο Final 4 του NCAA (πέρασε στην παράταση η Virginia με 80-75).

Ο παίκτης του Purdue είχε 10 τρίποντα και 42 πόντους και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του τουρνουά του NCAA που μετρά 2 ματς με 9+ τρίποντα.

Επίσης είναι ο 8ος παίκτης που βάζει 25+ πόντους σε 5 σερί ματς.

Στα τελευταία 4 ματς της March Madness έχει 26, 42, 29 και 42 πόντους.

Κρατήστε το όνομα του, μπορεί να μας απασχολήσει στο μέλλον.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Μαρτίου 2019