Συγκλονιστικός λόγος του προπονητή του UCF, έκλαιγαν με λυγμούς οι παίκτες! (vid)

Το καλάθι του RJ Mπάρετ σε συνδυασμό με τα δύο άστοχα σουτ των Knights του UCF στην τελευταία φάση, έστειλαν το Duke του Ζάιον Ουίλιαμσον στο Sweet 16 του NCAA.

Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής του UCF, Τζόνι Ντόκινς, έβγαλε ένα συγκλονιστικό λόγο στα αποδυτήρια, με αρκετούς παίκτες του να κλαίνε με λυγμούς, ενώ ο ίδιος τους έδειξε την αγάπη του.

«Είμαι περήφανος για όλα όσα κάνατε τη φετινή σεζόν. Ο τρόπος που εκπροσωπήσατε το κολέγιο, το πρόγραμμα μας ο τρόπος που παίξατε και συμπεριφερθήκατε εντός και εκτός του παρκέ. Ήσασταν σπουδαίοι. Λέμε πως υπάρχουν δύο δρόμοι. Στο τέλος, μπορεί να πανηγυρίσεις ή μπορεί να δεις δακρυσμένα τα μάτια σου. Εμείς κλαίμε επειδή επενδύσαμε τόσα πολλά ο ένας στον άλλο, επενδύσαμε σε αυτό που κάναμε. Θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ, ήταν θαυμάσιο να σας προπονήσω. Έχουμε πολλές όμορφες αναμνήσεις και πράγματα να μοιραζόμαστε. Ξέρω πως αυτή η στιγμή πονάει, το έχω ξαναζήσει αλλά είμαι περήφανος για εσάς και για όσα δώσατε όλη τη σεζόν».

Μάλιστα ένας παίκτης στο τέλος φώναξε «family» (οικογένεια) και τον ακολούθησαν οι συμπαίκτες του!

Δείτε το video στο οποίο αγκαλιάζει και τον γίγαντα Τάκο Φολ!

Συγκλονιστικό!

“We end in tears...that’s because we’ve invested so much in each other.

I love you guys. It’s been amazing coaching this group.” -@Coach_Dawkins pic.twitter.com/B58DbNZzWO

— UCF Men’s Hoops (@UCF_MBB) 25 Μαρτίου 2019