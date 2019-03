Το Duke του Ζάιον Ουίλιαμσον αντιμετωπίζει το Central Florida του Τάκο Φολ.

Ο πανύψηλος σέντερ στην αρχή της αναμέτρησης έκοψε στα ίσα τον αλτικό αντίπαλό του και στη συνέχεια τρέχοντας το παρκέ, κάρφωσε τη μπάλα.

Δείτε τη φάση...

Tacko is getting it done on BOTH ends of the court! #MarchMadness pic.twitter.com/X1kibzncoB

— NCAA March Madness (@marchmadness) 24 Μαρτίου 2019