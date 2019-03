O πανηγυρισμός του «ιπτάμενου» Ζάιον που έγινε viral! (pics & vid)

Θέαμα μοίρασε το Duke στο ματς με το North Dakota State.

Ο RJ Μπάρετ κάρφωσε εντυπωσιακά σε μία φάση, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να το χαίρεται με την ψυχή του, κάνοντας φοβερό άλμα.

Η συγκεκριμένη σκηνή έγινε viral, αφού είχαμε... πάρτι στο twitter.

Δείτε τα καλύτερα

i have to go now. my planet needs me pic.twitter.com/J7E5UrExXv

— Hector Diaz (@iamHectorDiaz) 23 Μαρτίου 2019