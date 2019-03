Ο Μοράντ έκανε triple double στο NCAA μετά το 2012 και τον Ντρέιμοντ Γκριν! (pics & vid)

Ο 19χρονος γκαρντ ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Murray State επί του Marquette (64-83), καθώς μέτρησε 7 πόντους, 11 ριμπάουντ και 16 ασίστ, κι έκανε triple double για πρώτη φορά, μετά το 2012, στο NCAA.

Πριν από επτά χρόνια, ο Ντρέιμοντ Γκριν με την φανέλα των Spartans είχε σημειώσει 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ για το Michigan State κόντρα στο LIU Brooklyn.

Έτσι, έβαλε το όνομά του δίπλα στους Όσκαρ Ρόμπερτσον (1959 Cincinnati), Μάτζικ Τζόνσον (1979 Michigan State), Γκάρι Γκραντ (Michigan 1987), Σακίλ Ο' Νιλ (LSU 1992), Ντέιβιντ Κέιν (St. John's 1993), Αντρέ Μίλερ (Utah 1998), Ντουέιν Ουέιντ (Marquette 2003) και Κόουλ Άλντριτς (Kansas 2009) που έχουν καταφέρει να γίνουν... τριπλοί στο κολλεγιακό πρωτάθλημα.

Ja Morant stuffed the stat sheet for the first #MarchMadness triple-double since 2012!

— Murray State Sports (@MSURacers) 21 Μαρτίου 2019