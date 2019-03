Τζα Μοράντ: Δεν υπάρχει μόνο ο Ζάιον Ουίλιαμσον στο NCAA! (vids)

Το κολλεγιακό πρωτάθλημα συγκεντρώνει χιλιάδες βλέμματα στις ΗΠΑ, πόσω μάλλον η «Marh Madness», που είναι κάτι σαν τα... playoffs του ΝΒΑ.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον φέτος στο NCAA, αλλά ένας παίκτης του Murray State (Νο.12) έδειξε πως υπάρχει χώρος για πολλούς... σταρ!

Ο Τζα Μοράντ έκανε εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στο Marquette (Νο.5), οδηγώντας την ομάδα του στην επόμενη φάση (64-83) και προσφέροντας τρομερό θέαμα.

Ο 19χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με triple double, αφού είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 16 ασίστ!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο να καρφώνει στην μπασκέτα, περνώντας πάνω από τον αντίπαλό του, και να ευστοχεί σε τρίποντο με stepback, έχοντας τη... στόφα ενός ΝΒΑer.

Ja Morant stuffed the stat sheet for the first #MarchMadness triple-double since 2012!#MarchMadness #MorantMadness pic.twitter.com/I0amGwp1YI

